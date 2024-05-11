Судя их слов чешского президента, Киев может поступиться членством в Альянсе в обмен на гарантии безопасности и военное присутствие западных стран.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина вряд ли сможет выйти на границы 1991 года.

"Маловероятно, что Украина сможет вернуть себе всю свою территорию в пределах международно-признанных границ, по крайней мере, в обозримом будущем. Украинцы сегодня признают, что такого результата вряд ли удастся достичь в ближайшем будущем", - заявил Павел в интервью газете Die Presse.

Также он коснулся темы послевоенных переговоров, одной из тем которых, по его мнению, будет членство Украины в НАТО. Судя их слов чешского президента, Киев может поступиться членством в Альянсе в обмен на гарантии безопасности и военное присутствие западных стран.

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"Впоследствии можно вести переговоры, потому что членство Украины в НАТО можно обменять на что-то. Например, на гарантии, когда речь идет о военном присутствии", - сказал Павел.

По его мнению, "эти дискуссии потребуют значительных дипломатических навыков и политического давления".

При этом Павел считает, что "Росся не удовлетворится только частью Украины".

Война в Украине - ситуация на фронте

Сегодня, 11 мая, украинские военные на Слобожанском направлении отбили девять вражеских атак, которые активизировались в приграничных регионах Харьковской области. Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, это районы населенных пунктов Харьковской области Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огурцово, Гатище и Плетеневка. На Харьковщине осуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупантов.

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