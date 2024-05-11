Оккупанты также утверждают, что якобы нанесли поражение подразделениям нескольких украинских бригад.

В Минобороны РФ заявили о захвате нескольких сел на границе Харьковской области.

Как говорится в сводке оккупантов, войска РФ якобы заняли населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

Россияне также утверждают, что нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда пограничной службы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Глубокое и Нескучное.

Видео дня

Обострение на Харьковщине - последние новости

Утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения.

Российские войска попытались расширить операции против Украины в Харьковской области. Украина понимает объем сил РФ и видит ее замысел, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает ISW, Россия начала наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, чтобы привлечь и закрепить украинские силы на этой оси и сделать возможным свое продвижение в другие районы востока Украины.

Военные группы "Острые козырьки" заявили, что оккупанты заняли несколько сел на границе Харьковской области в результате наступления.

Вас также могут заинтересовать новости: