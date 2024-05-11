Изменения ввели из-за дисквалификации Нидерландов.

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2024" из-за дисквалификации Нидерландов объявили нововведения. На шоу изменили правила голосования.

Как известно, уже через несколько часов свои страны представят 25 участников, вместо 26 запланированных. Представитель Нидерландов Йост Кляйн должен был выступить под номером 5. Порядок выступлений конкурсантов решили не менять, чтобы не возникло путаницы. Следовательно, все страны будут выступать под своим номером.

Жюри конкурса после генеральной репетиции 10 мая уже отдали свои голоса за фаворитов. При этом Нидерланды не получат ни одного балла, а страны, которые получили меньше баллов поднимутся на ступеньку выше. Стоит отметить, что жители Нидерландов могут голосовать в финале. Также баллы жюри Нидерландов не аннулируются.

Видео дня

Как сообщили организаторы шоу в Twitter, если еврофаны проголосуют за Йоста Кляйна, то этот балл не будет учтен. Однако плата за голос все же может быть взыскана.

К слову, Кляйн был дисквалифицирован из-за неподобающего отношения к участнице съемочной группы шоу.

Как проголосовать за своего фаворита

Заметим, что отдавать голос за свою страну нельзя. Если вы находитесь на территории Украины, то проголосовать за Jerry Heil и alyona alyona невозможно. Однако украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, могут поддержать дуэт.

Проголосовать можно сделать на нескольких платформах:

в мобильном приложении Eurovision Song Contest, которое доступно для ОС Android, iOS или Windows;

по телефону и/или SMS могут отдать свой голос страны-участники по номерам, которые будут объявлены во время трансляции;

на сайте esc.vote.

УНИАН будет вести текстовую онлайн-трансляцию "Евровидения-2024", чтобы вы могли первыми узнать, кто стал победителем конкурса.

Напомним, ранее Alyona Alyona и Jerry Heil обратились к украинцам, которые ранее их не поддерживали.

Вас также могут заинтересовать новости: