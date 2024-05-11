На объездной дороге Винницы столкнулись сразу три авто.

Трое полицейских погибли в дорожно-транспортном происшествии в Винницкой области. Как информирует областное управление Нацполиции, трагедия произошла сегодня около 12 часов на объездной дороге города Винница.

Подробных обстоятельств происшествия в полиции не приводят, лишь отмечают, что столкнулись сразу три легковых авто.

"Трое полицейских Белоцерковского райуправления полиции, которые проходили курс обучения на полицейских офицеров общины, погибли на месте происшествия. Еще один правоохранитель госпитализирован в больницу. Правоохранители находились вне службы и как раз возвращались с учебы", - говорится в сообщении.

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Также травмы получили люди из второй легковушки, Toyota Tundra: водитель, его жена и их несовершеннолетний ребенок - все они доставлены в больницу, но угрозы их жизни медики не видят.

О пострадавших в третьем авто не сообщается, лишь указано, что сама машина получила механические повреждения.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства аварии, уже открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 286 - нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами.

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Как писал УНИАН, на днях в Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком. Водитель маршрутки и 6 пассажиров получили травмы.

Также мы рассказывали, что в начале мая двое украинцев погибли в ужасном ДТП в Варшаве. Автомобиль, в котором находились украинцы, вспыхнул сразу после столкновения с деревом.

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