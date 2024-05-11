Заместитель министра подчеркнула, что в результате российских ударов уже потеряно более 8 ГВт, и это огромный объем генерирующих мощностей.

Решение о повышении тарифов на электроэнергию пока не принято, однако ведутся соответствующие обсуждения и расчеты. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

"Мы должны осознавать, что начиная с 22 марта, россияне массированно и очень прицельно атакуют наши энергетические объекты. На сегодняшний день уже потеряно более 8 ГВт, и это огромный объем генерирующих мощностей. Значительно повреждены также объекты системы передачи. И сейчас нечеловеческих усилий нам стоит удержание системы в стабильной работе", – объяснила она в эфире телеканала "Мы – Украина".

Заместитель министра отметила, что еще одним большим вызовом является подготовка к следующему отопительному сезону.

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"Мы сейчас активно готовимся к новому отопительному сезону, рассчитываем ресурсы, на которые мы можем полагаться в подготовке к следующему отопительному сезону. Очевидно, что незначительное повышение тарифа все же произойдет", – резюмировала Гринчук.

Повышение тарифов: последние новости

Украинцам стоит ожидать повышения тарифов на электроэнергию. Повышение может быть в 1,5 раза до 4 гривень. Таким прогнозом поделился народный депутат Алексей Кучеренко. По его словам, еще будут проводиться дискуссии по этому вопросу.

Отметим, что 26 апреля Кабинет министров утвердил продление льготной цены на электроэнергию для населения на уровне 2 гривни 64 копейки за киловатт до конца мая этого года.

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