Украинские защитники пустили на металлолом 29 единиц вооружения и военной техники противника.

На Ореховском и Херсонском направлении российская террористическая армия продолжает штурмовать позиции ВСУ, но только за минувшие сутки потеряла 119 солдат. По данным пресс-службы Сил обороны юга, в операционной зоне продолжилось контрбатарейное противостояние и отражение вражеских штурмов.

Враг не оставлял попыток выбить подразделения ВСУ с занятых позиций, однако не преуспел.

Количество штурмов по сравнению с 9 мая уменьшилось: на Ореховском направлении оккупанты совершили 13 штурмов (накануне было 19), из них 8 - в районе Старомайорского и 5 - в районе Роботино. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины враг совершил один безуспешный штурм. Понеся потери, он отошел на свои исходные позиции.

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Всего за это время, благодаря работе украинских защитников, на указанных двух направлениях убиты и ранены 119 захватчиков. Также враг потерял 29 единиц вооружения и военной техники, из них: 5 пушек, 2 минометы, 12 единиц автобронетехники, 3 разведывательные БПЛА, 2 аэрофотостанции, станция радиоэлектронной борьбы, антенна радиоэлектронной борьбы, антенна управления БПЛА, Starlink и лодка. также уничтожено 3 полевые пункты боеснабжения и 5 наблюдательных пунктов.

В то же время оккупанты постоянно осуществляют аэроразведку - за минувшие сутки зафиксировано пролет 260 разведывательных БПЛА. По населенным пунктам прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, агрессор применил 359 FPV-дронов, 22 ударные БПЛА типа "Ланцет", сбросил с БПЛА различных модификаций 327 осколочных боеприпасов. В результате применения противником средств поражения по Херсону и 13 населенным пунктам Херсонщины ранены 4 гражданских лица, повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, админздание и гражданские автомобили.

На Николаевщине вражеская артиллерия обстреляла акваторию Очаковской громады, в Дмитровке в результате попадания FPV-дрона повреждено здание агропредприятия. На Днепропетровщине захватчики применили FPV-дроны и обстреляли артиллерией Никопольщину, Мировскую, Марганецкую и Покровскую громады, в Запорожье - 10 населенных пунктов. Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, коммунальное учреждение, инфраструктурный объект и линии электропередачи.

Также говорится, что кораблей вражеского флота в Черном и Азовском морях сейчас не наблюдается, ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Как сообщал УНИАН, 9 мая на Ореховском и Херсонском направлении российская армия за минувшие сутки осуществила более двух десятков штурмов, но при этом потеряла 115 солдат и десятки единиц техники, в том числе "глаз". В частности, на Ореховском направлении оккупанты совершили 19 штурмов: 14 - в районе Старомайорского и 5 в районе Роботино.

На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины было 2 безуспешных штурма. В течение суток было получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 115 человек. Также он потерял 36 единиц вооружения и военной техники.

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