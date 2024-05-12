Еще один населенный пункт сегодня полностью отошел под российский контроль, рассказал военный.

На Харьковщине продолжаются тяжелые бои. Из-за большого натиска российских оккупационных войск украинским защитникам пришлось отойти с некоторых позиций.

Об этом сообщает подразделение "Гострі картузи" отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины. Отмечается, что в 14 часов начались бои за н.п. Глубокое, который имеет стратегическое значение.

"Россияне умирают пачками, но все равно давят и местами достигают успеха. Ночь будет очень сложная", – говорится в сообщении.

Бойцы также обнародовали видео, в котором рассказали о ситуации в регионе. Еще один населенный пункт сегодня полностью отошел под российский контроль. По состоянию на 20:00 продолжаются бои за населенный пункт Глубокое, который ведет к дамбе Травянского водохранилища.

"Сейчас очень тяжелая ситуация с Глубоким, но наши защитники, воины ТрО, "Кракена" держат этот населенный пункт. Россияне прут, несут большие потери, но наступают, наступают, наступают, наступают. Из-за этого приходится терять некоторые позиции, некоторые населенные пункты. Но именно сейчас время, когда нужно объединиться и всем вместе отражать атаки врага на всех направлениях фронта", – подчеркнул военный за кадром.

Война в Украине: ситуация на Харьковщине

10 мая около 5 утра российские оккупанты активизировались на Харьковщине. Враг при поддержке бронетехники пытался прорвать оборону украинских войск.

В Генштабе ВСУ сообщают, что в течение суток на Харьковском направлении армия РФ, при поддержке авиации, осуществляла атаки в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка Харьковской области. Всего на фронте было зафиксировано 108 боевых столкновений с противником.

Военный эксперт Роман Свитан говорит, что у оккупантов нет сил для наступления на Харьков. По его мнению, враг пойдет на Волчанск.

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