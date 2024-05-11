Сейчас фронт фактически стабилизирован, подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Сейчас Вооруженные силы Украины не потеряли никаких позиций на Харьковщине, которую усиленно пытаются штурмовать российские оккупанты.

Об этом председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сказал в эфире информационного марафона. "Враг пытается прорваться вглубь Харьковской области в направлении Липцев, в направлении Волчанска, в направлении Харькова, однако все равно наши воины встретили боем, и непосредственно наши боевые бригады удержали позиции, удержали врага. Сейчас фронт фактически стабилизирован", - сообщил Синегубов.

В то же время на этих направлениях продолжаются активные боевые действия. Пограничные населенные пункты, где идут бои, расположены на расстоянии от границы с Россией на расстоянии двух, трех и пяти километров. Активные боевые действия идут в таких населенных пунктах как Стрелечья, Пыльная и Борисовка.

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"Наши воины уничтожают врага на всей абсолютно территории. Следим за его действиями. Конечно, будем анализировать, будет ли он подтягивать резервы по этим направлениям, или будет сосредотачивать свои попытки по другим направлениям, так же на севере нашей территории", - сказал Синегубов.

В то же время оккупанты не уменьшили атаки на Купянском направлении. Синегубов отметил, что фронт абсолютно контролируемый. "Наши воины никаких позиций не потеряли ни по Купянскому направлению, ни по северу. Поэтому сейчас ситуация действительно тяжелая, потому что враг активизировал свои действия на новом фактически направлении, однако она полностью контролируется", - сказал Синегубов.

Кроме того, он сказал, что сейчас эвакуация населения действительно активизировалась. "Только за вчера у нас выехало 2,5 тысячи человек. Большинство из них выезжали именно с Волчанского направления. Сегодня эвакуация продолжается", - сказал Синегубов.

В центре внимания Харьков - наступление врага может быть успешным или нет

В РФ не раз заявляли, что хотят захватить Харьков и будут пытаться это сделать. В Украине такие заявления со стороны противника называли информационно-психологической операцией.

Как сообщал УНИАН, полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник считает, что серьезные проблемы российских захватчиков из-за неспособности оккупировать весь Донбасс заставили их прибегнуть к "беспокоящему" наступлению на Харьковщину. По его мнению, у российских оккупантов нет потенциала, чтобы прорваться в Харьков.

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