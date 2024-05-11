Ежегодно Украине будут давать по 3 миллиарда евро, когда потребности измеряются сотнями миллиардов.

ЕС согласился ежегодно передавать Украине 3 миллиарда евро доходов от замороженных активов России на закупку оружия. Но это "почти ничто" по сравнению с потребностями Украины, заявил в комментарии Politico министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Если мы говорим о потребностях Украины и потребности войны, военной и невоенной, 3 миллиарда евро - это на самом деле почти ничто - нам нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть войну", - сказал Малюська.

Вместе с тем министр считает, что решение о передаче Украине доходов от российских активов является "хорошим первым шагом".

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"Украинское правительство действительно хотело бы получить полную конфискацию [российских активов] и действительно верит, что это законно, и это единственный подход, который будет решающим в вопросе окончания войны [с Россией]", - добавил он.

Судьба замороженных активов РФ

Как писал УНИАН, с началом полномасштабной войны страны Запада заморозили в своих юрисдикциях российские финансовые активы на общую сумму около 300 миллиардов долларов. Подавляющее большинство активов - это ценные бумаги, номинированные в евро.

Хотя на Западе регулярно звучат призывы о полной конфискации и передаче Украине замороженных российских активов, до сих пор на такое решение никто не решился.

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