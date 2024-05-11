Растут опасения, что значительная часть из них попытается покинуть Польшу, чтобы избежать призыва.

Польша обязалась помочь Украине в репатриации мужчин, подлежащих воинской повинности, после объявления Киевом нового закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая.

Помимо этических соображений, этот шаг может оказать существенное влияние на польскую экономику, поскольку тысячи украинских граждан, проживающих в стране, могут быть вынуждены оставить работу и пойти в армию, пишет Forbes.

Кроме того, растут опасения, что значительная часть из них попытается покинуть Польшу, чтобы избежать призыва.

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Из более чем миллиона украинцев, приехавших в Польшу с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года, 371 000 - мужчины призывного возраста, которые по закону могут подлежать обязательной военной службе.

Большинству украинцев, прибывших в Польшу после февраля 2022 года, была предоставлена временная защита, позволяющая им работать и получать доступ к государственным услугам даже без действительных документов, удостоверяющих личность. Однако действие этого положения закончится 30 июня, и неясно, будет ли оно продлено.

Неопределенность заставила многих задуматься о своем будущем в стране.

Украинец лет тридцати, живущий в Варшаве, пожелавший остаться неизвестным, говорит, что, по его мнению, ситуация может заставить некоторых украинцев пересмотреть свое место жительства в Польше, учитывая, что другие страны региона, включая Эстонию и Германию, исключили репатриацию.

"Те, кто не хочет быть призванным в армию, будут искать способы избежать возвращения в Украину любой ценой, даже если это означает присоединение к теневой экономике или переезд с семьями в другую страну. Польша может в конечном итоге потерять часть своей основной рабочей силы", - добавляет он.

Андрей Арканюк, специалист по легализации занятости в агентстве по трудоустройству Contrain Group, говорит, что не ожидает внезапного исхода украинцев из Польши, но видит повышенный интерес к переезду в такие страны, как Германия или Испания, а также за пределы Европы.

Однако он отмечает, что Киев и Варшава подписали соглашение об упрощении исполнения судебных решений в обеих странах, а это означает, что заочные решения об уклонении от мобилизационного долга в Украине могут быть успешно исполнены в Польше.

"Если это произойдет в больших масштабах, может произойти массовый выезд украинских граждан призывного возраста из Польши", - говорит он.

В отчете Deloitte для УВКБ ООН, Агентства ООН по делам беженцев, установлено, что вклад украинских беженцев в ВВП Польши в 2023 году составит 0,7–1,1%, и предполагается, что в долгосрочной перспективе этот эффект вырастет до 0,9–1,35%.

Благодаря увеличению фонда заработной платы, росту частного потребления и притоку иностранного капитала доходы сектора государственного управления Польши выросли на 10,1–13,7 млрд злотых (2,525–3,425 млрд долларов США) в 2022 году и на 14,7–19,9 млрд злотых (3,675–4,975 млрд долларов США). Согласно отчету, в 2023 году это значительно компенсирует государственные расходы на беженцев в размере 15 миллиардов злотых (3,75 миллиарда долларов) в 2022 году и 5 миллиардов злотых (1,25 миллиарда долларов) в 2023 году.

Большинство украинцев в Польше заняты в таких секторах, как промышленное производство, транспортные услуги и строительство, причем почти половина из них занимают должности, которые не соответствуют их квалификации.

Многие беженцы также выбрали предпринимательство. В прошлом году почти 10% новых индивидуальных предприятий в Польше были созданы украинцами, при этом наибольшее количество приходится на строительство, информационные и коммуникационные и другие услуги.

Помимо экономических соображений, заявление польского правительства спровоцировало дебаты о честности этого решения.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украине придется "взять на себя инициативу" в подходе к этому вопросу, поскольку для Польши "этически двусмысленно" репатриировать мужчин.

"Хотя мы, конечно, понимаем, что Украине нужны защитники, чтобы защитить свою Родину", - добавил он.

Возможность возвращения мужчин из Польши в Украину

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова помочь украинским властям вернуть мужчин призывного возраста, добавив, что "все возможно" в отношении механизмов, которые может использовать Польша.

Киев приостановил консульское обслуживание мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих за пределами Украины. Желающие продлить свои паспорта или получить другие официальные документы теперь должны будут явиться в военкоматы для обновления своих личных данных либо удаленно, либо лично.

Польша не будет депортировать украинских мужчин домой, но польское правительство до сих пор не сформировало официального видения того, как ему стоит поступить в отношении них. Об этом заявил посол Польши в Украине Ярослав Гузы.

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