Телеведущий заявил, что не поддерживает связь с беглецами.

Известный украинский телеведущий Слава Соломка высказался о бывших участниках юмористического проекта "Дизель шоу" Сергее Писаренко и Евгении Никишине, которые сбежали в Россию. Ведущий, который ранее заговорил об Ольге Фреймут, ответил, общается ли с предателями сейчас.

В интервью OBOZ.UA Слава Соломка рассказал, что долгое время работал вместе с Писаренко и Никишиным. Актеры играли в одном комедийном спектакле. Они даже были хорошими друзьями.

По словам ведущего, экс-коллеги разочаровали его своим поступком. Соломка ответил, общается ли сейчас с беглецами:

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Мы работали вместе, у нас были дружеские отношения. А потом они очень разочаровали. Видите, что сделали: поддержали в противостоянии Россию. Я не общался с ними с того времени, зачем? Так же с другими россиянами, которых знал, как мне казалось, неплохо. В начале вторжения писал своей бывшей девушке, которая живет в Москве: "Это все можете остановить только вы! Выходите!" А она мне: "А это уже манипуляция!" Представляете? Наши товарищеские отношения тоже закончились.

Как известно, Сергей Писаренко и Евгений Никишин - граждане России, однако в течение долгого времени они строили свою карьеру в Украине. На момент российского вторжения 24 февраля 2022 года юмористы находились в Киеве.

В начале они даже поддержали Украину и записали видеообращение, в котором подчеркнули, что началась не специальная военная операция, а война. Они пытались привлечь внимание россиян. В видео они рассказали о ракетах, которыми атаковали столицу, а также об убийстве гражданских украинцев. Позже выяснилось, что из-за российского обстрела был поврежден дом Писаренко под Киевом.

Однако осенью 2022 года стало известно, что актеры уже находятся в России. Сейчас они дают концерты в РФ и поддерживают захватническую политику Кремля.

Напомним, ранее экс-участник "Дизель Шоу" высказался о побеге в РФ Писаренко и Никишина.

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