Певица выбрала трех участников.

Уже сегодня, 11 мая, станет известно имя победителя международного песенного конкурса "Евровидение-2024". Известная украинская певица Джамала, которая и сама побеждала на Евровидении, назвала нынешних участников, которые ей больше всего понравились.

Безоговорочными фаворитами Джамалы являются певицы Jerry Heil и Alyona Alyona. Исполнительница постоянно поддерживает дуэт и надеется, что именно украинки победят на шоу. Однако артистка также назвала еще трех певцов, которые ей понравились.

В своем Instagram певица опубликовала видео с выступления представительницы из Люксембуруга. Она написала: "Я влюбилась в тебя. Так держать, девочка. Ты сможешь". К слову, впервые после 31-летнего перерыва страну будет представлять молодая певица Тали Голергант с песней "Fighter". Стоит указать, что постановщиком зажигательного номера исполнительницы стал украинский режиссер Герман Ненов.

Еще одним фаворитом Джамалы стала небинарная личность Nemo, которая представляет Швейцарию. Песня "The Code" сразу пришлась по душе еврофанам. Для Nemo срежиссировали невероятный номер, в котором раскрывается сила голоса вокалиста.

"Ты такой замечательный", - написала Джамала о Nemo.

Последним фаворитом певицы стал француз Slimane. В этом году он представляет свою страну с лирической композицией "Mon amour". Его постановка пришлась по душе Джамале. Она отметила сильный вокал артиста.

"Только не позволяй своим эмоциям перестать петь", - указала исполнительница.

Отметим, что в гранд-финале конкурса примут участие 25 стран: 19 участников из полуфиналов, страны-основатели (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и страна-организатор шоу Швеция. УНИАН будет вести текстовую онлайн-трансляцию конкурса.

Напомним, ранее Украина опустилась в таблице букмекеров в день финала "Евровидения-2024".

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