По словам Меган Тьелле, самым трудным и важным является начало своего пути.

На протяжении десяти лет вес Меган Тьелле всегда колебался. Она пробовала модные диеты, с помощью которых теряла вес, однако затем набирала его обратно, и даже больше. Ближе к своему 30-летию женщина потеряла уверенность в себе и поняла, что нужно что-то менять.

На этот раз ее целью было стать здоровее и похудеть устойчивым способом. Уже в октябре 2022 года она начала питаться с дефицитом калорий и ходя пешком, а за шесть месяцев ей удалось похудеть на 55 фунтов, ориентировочно 25 килограммов, уже через восемь месяцев она похудела еще почти на 23 килограмма. Своей историей она поделилась с Business Insider и дала советы для тех, кто хочет достичь такого же результата.

Терпение - это ключ к успеху

Тьелле рассказала, что иногда разочаровывалась, когда не видела быстрого прогресса.

"Мне приходилось напоминать себе, что я не набрала вес за одну ночь, и я не собираюсь сбрасывать его за одну ночь", - отметила женщина.

Также она научилась сосредотачиваться на том, чтобы преодолевать по одному шагу за раз, сравнивая это со ступенькой, которую рассматриваешь перед собой, а не сразу все.

Последовательность действий

Тьелле осознала, что ей не нужно ежедневно выполнять изнурительные тренировки или придерживаться строгой диеты, чтобы достичь прогресса. Она просто должна была сделать что-то, что бы стало шагом к правильному пути.

"Самая важная (и самая тяжелая) часть процесса - это начать", - заверила женщина.

Не усложнять потерю жира напитками

Несмотря на то, что алкоголь является большим источником жидких калорий для некоторых людей, Тьелле поняла, что потребляет слишком много сливочных, сладких кофейных напитков, некоторые из них содержат более 400 калорий каждый. Она отметила, что сокращение потребления кофе помогло ей достичь своих целей.

"Когда ты пытаешься похудеть, эти калории действительно добавляются, и они даже не наполняют тебя и не обеспечивают никакой питательной ценности", - заверила Тьелле.

Ходьба является отличным способом для потери жира

"Ходьба была, безусловно, самым эффективным упражнением для похудения в начале моего пути к похудению", - уверяет женщина.

Она чувствовала себя подавленно и застенчиво, когда впервые за много лет зашла в спортзал, однако была уверена, что может также ходить по 30 минут ежедневно.

"Это прекрасно подходит для начинающих, потому что это малая нагрузка с очень низким риском травм", - посоветовала Тьелле.

Отмечается, что ходьба может стать хорошим средством для потери веса, ведь она сжигает калории, не усиливая чувство голода, как это делают высокоинтенсивные кардиотренировки для некоторых людей.

Можно есть продукты, которые вам нравятся

Тьелле отметила, что может наслаждаться всем, что ей нравится, но в умеренных количествах, при чем терять жир.

"Я поняла, что чрезмерные ограничения приводят к тому, что я буду есть еще больше продуктов, которые ограничивала", - рассказала она.

Во время своего пути к похудению женщина отмечала важные этапы, посещая свои любимые места, а именно суши-рестораны, ведь считала, что важно праздновать свои победы.

Положительное отношение к физическим упражнениям

Женщина начала на постоянной основе заниматься спортом после того, как перестала думать о нем, как о рутинной работе и сосредоточилась на его преимуществах.

"Изменение моего мышления с "я должна" на "я могу" было для меня ключевым моментом. Я поняла, насколько я благодарна за то, что могу двигаться каждый день и делать то, что приносит мне удовольствие", - подчеркнула Тьелле.

Мотивация будет присутствовать не всегда

Она отметила, что первые несколько месяцев своего пути к похудению Тьелле не очень хотела ходить в спортзал, однако она придерживалась дисциплины, даже когда ей не хотелось, вместо того, чтобы полагаться на мотивацию. И уже постепенно она начала получать от спорта больше удовольствия.

"Я действительно пыталась ходить туда каждый день, но я напоминала себе, что это будет нелегко, но долгосрочные результаты будут того стоить", - отметила Тьелле.

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Как писал УНИАН, женщина похудела на 70 килограммов после соблюдения правила 80-20. В частности, речь идет о том, что 80% пищи, которую вы едите, должно быть полезной для здоровья, а остальные 20% можно посвятить тому, что приносит вам удовольствие.

"80% времени я подпитываю свой организм питательными, сбалансированными на макроуровне продуктами. Остальные 20% - просто для того, чтобы получить все, что мне заблагорассудится!" - отметила женщина.

В свою очередь тренер Ти Джей Ментус составил ежедневную тренировку №1 для мужчин, которые хотят похудеть. Среди них есть приседания с гирей, отжимания, трастеры с гантелями и другие.

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