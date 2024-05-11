Сумма финансирования составляет 500 миллионов фунтов стерлингов.

Великобритания предоставляет Украине крупнейший в истории пакет военной помощи. Об этом сообщило Министерство обороны страны в социальной сети Х.

"Наряду с 500 миллионами фунтов стерлингов в виде военного финансирования, Великобритания предоставляет жизненно важное оборудование: 4 миллиона боеприпасов, более 1600 ракет, 400 транспортных средств, включая 160 транспортных средств Husky", – говорится в заявлении.

Ранее премьер Великобритании Риши Сунак анонсировал, что Украина получит 500 млн фунтов стерлингов дополнительного военного финансирования от Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Камероном поблагодарил за такую инициативу.

Видео дня

Сотрудничество Украины и Великобритании

Посольства Британии в Украине заявило, что страна стремится заключить с Киевом соглашение о 100-летнем партнерстве. Это новое соглашение, которое построит прочные связи между двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многое другое.

В январе 2024 года Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак заявил, что новое соглашение по безопасности между Британией и Украиной будет служить основой для партнерства между двумя странами, которое продлится "100 лет или больше".

Вас также могут заинтересовать новости: