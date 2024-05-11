Ученые назвали одиночество и социальную изоляцию двумя факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Проведение дома каждый день может иметь негативное влияние на кровяное давление. Социальная изоляция считается фактором риска гипертонии, пишет healthdigest.com.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, нормальное значение артериального давления должно быть ниже 120/80 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.) или, как говорят, - "120 на 80". У людей с высоким кровяным давлением или гипертонией артериальное давление составляет 130/80 мм рт. ст. или выше.

"На уровень артериального давления может влиять ряд факторов, включая курение, недостаток физических упражнений, диету с высоким содержанием натрия или алкоголя и многое другое. Кроме того, некоторые исследования показывают, что одиночество, связанное с социальной изоляцией, также может повысить соответствующий риск", - говорится в публикации. Видео дня

По словам доцента Университета Британской Колумбии Анналин Конклин, если вы социально изолированы, это повышает уровень кортизола, вызывая реакцию "бей или беги".

"Эксперты медицинской клиники Макомб объясняют, что, когда наш организм находится в этом состоянии, кровяное давление повышается. Хотя состояние "бей или беги" обычно проходит после того, как предполагаемая угроза миновала, постоянный повышенный уровень стресса, даже умеренного, может привести к гипертонии в будущем", - говорится в статье.

Исследование 2018 года назвало одиночество и социальную изоляцию двумя факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи отметили, что у людей, испытывающих одиночество, повышен уровень артериального давления и повышенное периферическое сосудистое сопротивление, или сопротивление кровообращения, которое наш организм использует для создания артериального давления.

Помимо увеличения риска гипертонии, социальная изоляция также связана с повышенным риском смертности. Поскольку с возрастом мы склонны становиться более восприимчивыми к социальной изоляции, межличностные связи особенно важны для пожилых людей.

Кроме того, есть еще одна причина, по которой пребывание дома в течение всего дня может нанести вред давлению: воздействие загрязненного воздуха в помещении.

Во время исследования 2018 года ученые обнаружили, что воздействие загрязнения воздуха в помещениях увеличивает показатели систолического артериального давления у взрослых. В конечном итоге исследовательская группа пришла к выводу, что загрязнение воздуха в помещениях является одним из факторов экологического риска, который мы можем изменить, чтобы снизить риск гипертонии.

По данным UC Davis Health, времяпрепровождение на свежем воздухе может помочь снизить частоту сердечных сокращений, уровень кортизола и кровяное давление, а также риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, ранее УНИАН писал, что будет с кровяным давлением, если пить смузи каждый день.

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