Эксперт напомнил о рейдах российских добровольцев.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак высказал мнение, почему Россия пошла в наступление в Харьковской области, передает 24 канал.

Он считает, что россияне хотят возмездия за рейды на территорию РФ Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России".

"Кремль хочет получить сатисфакцию", - отметил Ступак. Видео дня

При этом он призвал не спешить с критикой того, что происходит на харьковском направлении: "Да, конечно, есть много проблем, не везде построены фортификационные сооружения, не везде хватает противопехотных/противотанковых мин".

По его словам, Россия не позволила бы в поле своего зрения построить Украине фортификационные сооружения - они быстро забрасывают ФАБами.

Напомним, как писал УНИАН, рано утром 10 мая российские войска предприняли попытку прорыва линии обороны ВСУ в Харьковской области.

Также сообщалось, что утром 11 мая украинские военные на Слобожанском направлении отбили девять атак россиян, которые активизировались в приграничных регионах Харьковской области.

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