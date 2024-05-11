Пострадали установки первичной переработки нефти.

В ночь на субботу, 11 мая, беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в ГУР.

"В ночь на 11 мая в России снова "грохотало". В 03:45 на Волгоградский НПЗ, который принадлежит ПАО "Лукойл-Волгограднефтепереработка", посетили БПЛА Главного управления разведки. Пострадали установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6", – указал источник.

Также отмечается, что текущее состояние установок уточняется. В то же время известно, что повреждения получил кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключено семь холодильников. Также повреждена дымовая труба печи П-1.

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Российские паблики и некоторые СМИ сообщали, что в ночь на 11 мая над Волгоградской и Курской областями было сбито семь беспилотников. Работу ПВО слышали в Красноармейском районе Волгограда.

Атаки Украины на российские НПЗ

Это уже второй раз украинские беспилотники ударили по НПЗ в Волгограде. В феврале 2024 года два дрона поразили установку первичной переработки нефти.

В результате операции Главного управления разведки Министерства обороны в ночь на 10 мая был атакован нефтеперерабатывающий "Первый завод" в Калужской области РФ. Поражена установка атмосферно-вакуумной трубчатки АВБТ-101.

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