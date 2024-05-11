Сообщается, что бойцам удалось стабилизировать участок фронта после 11 суток ежедневных "накатов".

Третья штурмовая бригада (3 ОШБр) показала отрывок из боев в Тернах Донецкой области с камеры GoPro.

Как сообщали в бригаде, там удалось стабилизировать участок фронта после 11 суток ежедневных "накатов".

"Бойцы Третьей штурмовой смогли укрепиться на позициях и начинали "разбирать" группы противника еще до того, как они успевали добежать в посадку", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Отмечается, что в результате боев более 100 оккупантов получили ранения.

Война в Украине - ситуация 11 мая

Как писал УНИАН, 11 мая на фронте в Украине зафиксировали 108 боевых столкновений.

На Харьковском направлении, к которому сейчас привлечено особое внимание, армия РФ, при поддержке авиации, осуществлял атаки в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка Харьковской области; нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Волчанск Харьковской области.

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