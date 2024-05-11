Как известно, 10 мая российские войска предприняли попытку прорыва линии обороны ВСУ в Харьковской области.

Эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Путин ничего таким образом не пытается доказать, он ведет себя как человек, который поставил все на кон… Россия - это классическая авторитарная страна, которая сегодня переживает кульминацию… То, что там (в Харьковской области) возможны события эскалационного характера, говорилось неоднократно на протяжении последних двух месяцев", - сказал он.

По его словам, ВСУ готовились к этому.

"Мы видим эскалацию. Это то, о чем наши западные партнеры постоянно говорили: "Мы вам не дадим то или иное оружие, потому что это может спровоцировать Россию". И сегодня мы видим, что России для этого не нужна передача оружия Украине. Россия просто проводит той тип войны с геноцидным компонентом… Россия накапливала ресурсы. РФ понимает, что Украина сегодня постепенно логистически увеличивает поставки техники, так как возможности разблокированы. Украина избавляется от определенных дефицитов… И таким образом у России есть еще несколько недель для того, чтобы дозабрать хотя бы маленькую часть территории, улучшив свою ситуацию с точки зрения возможного влияния на глобальное политическое пространство и возможности дожать Запад к каким-то переговорам", - добавил Подоляк.

Он уверен, что как только Украина получит все, о чем договорено, на фронте будет "совсем другая ситуация".

Наступление РФ в Харьковской области

Как писал УНИАН, 10 мая российские войска предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области.

Утром 11 мая украинские военные на Слобожанском направлении отбили девять атак россиян, которые активизировались в приграничных регионах Харьковской области.

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