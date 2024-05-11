В этом году комментировать конкурс будут двое ведущих.

Уже через несколько часов, 11 мая, в шведском городе Мальме состоится финал международного песенного конкурса "Евровидение-2024". В этом году в Украине в прямом эфире гранд-финал будет комментировать неизменный голос шоу - телеведущий Тимур Мирошниченко. Однако он это будет делать вместе с известным комиком.

Как известно, Тимур Мирошниченко комментировал уже первый и второй полуфиналы "Евровидения-2024". В гранд-финале к нему присоединится юморист Василий Байдак.

"Василий Байдак сегодня не просто один из топовых комиков, стендаперов и актеров страны, он - один из главных лиц, которые двигает наше волонтерское движение... На него хочется равняться во многом и в гражданской позиции в частности", - высказался о Байдаке Мирошниченко в комментарии для Суспільного.

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Отметим, что комик уже не впервые станет соведущим Мирошниченко. В этом году Василий, Тимур и певица Юлия Санина вели нацотбор на Евровидение.

"Уже не могу дождаться! Хочу быть причастным ко всему, что касается "Евровидения". Жаль, что без Юли, потому что тогда была бы вся компашка в сборе. Сделаем с Тимуром это событие веселее", - отметил Василий.

К слову, гранд-финал Евровидения состоится уже в 22:00 11 мая. За звание лучшего будут соревноваться 25 стран-участников. Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil выступят под номером 2.

Напомним, ранее Украина опустилась в таблице букмекеров в день финала "Евровидения-2024".

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