Причин для паники в областном центре нет, говорит Свитан.

Российские оккупанты начали наступательные действия на Харьковщине. Однако у врага нет ресурсов для того, чтобы двигаться на Харьков, он пойдет на другой город области.

Как отметил в эфире "24 канала" военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, враг активизировался не только на Харьковщине, но и на Донбассе, а также на юге. Оккупанты стремятся растянуть фронт и отвлечь украинские резервы.

"Какие наши действия? Мы останавливаем любые их наступательные действия и подтягиваем резервы. Эти резервы могли быть использованы на, например, Очеретинском плацдарме. Поэтому, военная логика россиян – простая и ее легко просчитать", – пояснил он.

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Свитан отметил, что у врага нет необходимого количества сил для наступления на Харьков, поэтому причин для паники в областном центре нет. По его мнению, россияне сосредоточатся на другом важном городе.

"Они будут идти на Волчанск. Почему? Там железная дорога, которая идет из Белгорода в Купянск. Это основная железная дорога, по которой они еще в 2022 году заходили. Для них она очень важна. Они хотят подойти к Купянску с севера и северо-запада, потому что с востока подойти не могут", – резюмировал Роман Свитан.

Наступление РФ на Харьковщине

Утром в пятницу, 10 мая, российские оккупационные войска начали наступательные действия на Харьковщине. Под прикрытием бронетехники враг пытался прорвать оборону украинских войск.

Днем 11 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас Вооруженные силы Украины не потеряли никаких позиций на Харьковщине, которую усиленно пытаются штурмовать российские оккупанты. Он отметил, что активные боевые действия идут в таких населенных пунктах как Стрелечья, Пыльная и Борисовка.

Тем временем россияне хвастаются подрывом моста вблизи Старого Салтова. Военный эксперт Александр Мусиенко говорит, что даже если эта информация и соответствует действительности, к критическим последствиям это не приведет.

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