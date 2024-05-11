Российские захватчики, в частности, нанесли ракетный удар по инфраструктуре.

В результате ракетного удара российских захватчиков по пригороду города Сумы погибла женщина.

Об этом сообщает Сумская военная областная администрация в Telegram. В частности, сегодня, 11 мая, враг наносил ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра.

"В результате вражеского ракетного удара, нанесенного сегодня, 11 мая, по пригороду Сум погибла женщина, 1987 года рождения, получив множественные ранения, несовместимые с жизнью", - поделились власти.

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Отмечалось, что ликвидация последствий атаки россиян продолжается.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 мая враг нанес авиационные удары по энергетической системе Сумщины. В частности, силами подразделений противовоздушной обороны ВСУ было сбито 12 ударных БПЛА типа "Шахед". В результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов.

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