Китайские производители автомобилей были готовы проглотить стоимость существующих пошлин, но более высокие тарифы сделают это гораздо сложнее.

Администрация президента США планирует повысить тарифы на импорт китайских электромобилей с 25% до 100%, поскольку перед выборами активизировались усилия по защите американской промышленности. Ожидается, что об этом шаге и других тарифах на импорт чистой энергии будет объявлено 14 мая, пишет Financial Times.

Резкое повышение сборов происходит на фоне растущего беспокойства, что Китай может наводнить рынок США дешевыми электромобилями, угрожая американской автомобильной промышленности. Президент Джо Байден за последние месяцы предпринял несколько действий, чтобы убедить членов профсоюзов в меняющихся штатах, что он защитит рабочие места.

По словам журналистов, администрация Байдена в течение трех лет пересматривала тарифы, которые еще президент Дональд Трамп наложил на импорт из Китая в рамках торговой войны. Новые тарифы на электромобили будут объявлены вместе с завершением пересмотра под руководством торгового представительства США (USTR).

Видео дня

Решение повысить тарифы на электромобили было принято, поскольку администрация особенно обеспокоена тем, что Китай продвигается далеко вперед в зеленом промышленном секторе, в частности, в производстве солнечных панелей.

"Администрация Байдена пытается опередить ситуацию и убедиться, что автомобильную промышленность США не постигнет та же участь, что и солнечную промышленность, которая была фактически уничтожена из-за нечестной торговли китайским импортом", – сказала Венди Катлер, бывший торговый чиновник.

Она добавила, что китайские производители автомобилей были готовы проглотить стоимость существующих пошлин, пытаясь вредить своим конкурентам в США, но более высокие тарифы сделают это более сложным.

Новость о повышении тарифов появилась после того, как США и Китай, два крупнейших выброса в мире, на этой неделе заявили, что "интенсифицируют" сотрудничество по вопросам, связанным с климатом, включая развертывание "зеленой" энергии.

Торговое противостояние США и Китая

Ранее УНИАН писал, что администрация президента США Джо Байдена готова открыть новый фронт в своих усилиях по защите искусственного интеллекта США от Китая и России с предварительными планами установить ограждения вокруг самых совершенных моделей искусственного интеллекта, основного программного обеспечения систем искусственного интеллекта, таких как ChatGPT.

В первом квартале 2024 года Соединенные Штаты Америки опередили Китай как главного торгового партнера ФРГ. В прошлом году Китай восьмой год подряд оставался основным торговым партнером Германии.

Вас также могут заинтересовать новости: