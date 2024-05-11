По словам Лазуткина, "нужно мобилизоваться всей стране", поскольку противник силён.

С вступлением в силу нового закона о мобилизации "спокойной жизни", которой жила часть украинцев, "приходит конец". Такое мнение высказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире "Эспрессо".

"Если говорить глобально, то с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, то прежде всего меняется и подход к этой войне. Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец", - сказал он.

По словам Лазуткина, "нужно мобилизоваться всей стране", поскольку противник силён.

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"Поразительное отличие, которое бросалось каждый раз в глаза, когда возвращаешься из Донбасса в Киев или Львов, или другие мирные города, не нормально. Возможно, это было бы нормально, если бы у нас был слабый враг, однако в этом случае нужно мобилизоваться всей стране", - считает представитель Минобороны.

Мобилизация в Украине - детали

В Украине достаточно существенно увеличены штрафы за нарушение военнообязанными правил воинского учета. Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас. Он отметил, что в принятом законе о внесении изменений в Кодекс об админправонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за военные правонарушения, в частности, за нарушение правил военного учета в особый период предусматривается штраф от 17 тысяч до 25 500 гривень.

Для предприятий за этот вид нарушения предусмотрен штраф от 34 тысяч до 59 500 гривен. "Данные штрафы могут накладываться в течение одного года с момента совершения, но не позднее трех месяцев с момента обнаружения", - отметил он.

Ионушас подчеркнул, что штрафы могут накладываться несколько раз за различные виды нарушений.

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