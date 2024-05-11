Dons приютил собаку и рассказал, как назвал четвероногого друга.

Представитель Латвии на песенном конкурсе "Евровидение-2024" - певец Dons - стал одним из участников, кто публично поддержал Украину. Исполнитель приютил собаку из Харькова. Артист поделился, как назвал домашнего любимца.

Во время церемонии открытия шоу "Евровидение-2024" Dons рассказал, что дал приют украинской собаке. Пока певец находится в Швеции на конкурсе, собака живет с его мамой. Артист поделился, что назвал домашнего любимца Роми. Dons добавил, что его мама ежедневно гуляет с четвероногим другом и заботится о нем. Сам певец счастлив, что у него появился Роми.

"Я очень счастлив, что моя мама сейчас занята. Она гуляет с собакой каждый день. Роми живет с моей мамой. Он прекрасен, и мы счастливы, что он с нами", - отметил Dons.

К слову, в финале "Евровидения-2024" 11 мая выступят 25 стран-участниц, из 26 запланированных, поскольку представителя Нидерландов дисквалифицировали. Dons представит Латвию одиннадцатым.

Украинки Alyona Alyona и Jerry Heil выступят под номером 2. УНИАН будет вести текстовую онлайн-трансляцию конкурса, чтобы вы первыми узнали, кто победил.

Напомним, ранее продюсер Оли Поляковой спрогнозировал, какое место может занять Украина в финале Евровидения.

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