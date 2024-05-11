Вражеские самолеты будут падать и в дальнейшем, заверили украинские воины.

Потери России в войне с Украиной на 11 мая 2024 года возросли - в Донецкой области украинским защитникам удалось сбить российский штурмовой самолет Су-25.

Об этом сообщает 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко Вооруженных сил Украины в соцсети Facebook. В частности, зенитчики 110-й бригады сбили российский самолет и продолжили самолетопад воздушных судов государства-агрессора.

"Сегодня поразили очередной СУ-25. Оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе. Будут падать и дальше", - говорится в сообщении.

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Какие важные потери РФ на 11 мая 2024 года - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, в утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорилось о том, что всего с момента начала полномасштабного вторжения России украинским защитникам удалось уничтожить 349 самолетов и 325 вертолетов.

4 мая 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военнослужащие уничтожили еще один самолет российских оккупационных войск, речь идет о Су-25. Тогда Су-25 тоже уничтожили защитники из 110-й отдельной механизированной бригады.

В Украине надеются, что с появлением многоцелевых истребителей F-16 удастся эффективнее и чаще сбивать российские самолеты на фронте.

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