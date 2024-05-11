Потери России в войне с Украиной на 11 мая 2024 года возросли - в Донецкой области украинским защитникам удалось сбить российский штурмовой самолет Су-25.
Об этом сообщает 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко Вооруженных сил Украины в соцсети Facebook. В частности, зенитчики 110-й бригады сбили российский самолет и продолжили самолетопад воздушных судов государства-агрессора.
"Сегодня поразили очередной СУ-25. Оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе. Будут падать и дальше", - говорится в сообщении.
Какие важные потери РФ на 11 мая 2024 года - что стоит знать
Как сообщал УНИАН, в утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорилось о том, что всего с момента начала полномасштабного вторжения России украинским защитникам удалось уничтожить 349 самолетов и 325 вертолетов.
4 мая 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военнослужащие уничтожили еще один самолет российских оккупационных войск, речь идет о Су-25. Тогда Су-25 тоже уничтожили защитники из 110-й отдельной механизированной бригады.
В Украине надеются, что с появлением многоцелевых истребителей F-16 удастся эффективнее и чаще сбивать российские самолеты на фронте.