Jerry Heil и АІуоnа АІуоnа выбыли из пятерки лучших.

Сегодня, 11 мая, состоится главное музыкальное событие года. Станет известно, кто победил на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024". Свои страны представят 25 участников. За несколько часов до шоу букмекеры снова обновили свои прогнозы. Украина выбыла из пятерки лидеров.

Как указано на сайте Eurovision World, неизменным фаворитом букмекеров остается представитель Хорватии - певец Baby Lasagna. Он выступит на сцене с песней "Rim Tim Tagi Dim". Артист уверенно закрепился на первой строчке и сейчас его шансы на победу составляют 44%.

Второе место пророчат Израилю. Исполнительница Эден Голан имеет 21% шансов на победу. Как известно, певица с песней "Hurricane" стремительно поднялась в рейтинге после второго полуфинала конкурса, который состоялся 9 мая.

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Тройку лидеров закрывает небинарный певец Nemo с треком "The Code". В финале артист будет представлять Швейцарию. Сейчас его шансы не победу составили 15%.

На четвертом месте в букмекерской таблице оказался певец из Франции Slimane с композицией "Mon amour". Пятое место прогнозируют Ирландии, которую также представляет небинарная личность Bambie Thug с треком "Doomsday Blue".

Украина, которая никогда не выбывала из пятерки лидеров, опустилась на шестую строчку. Сейчас шансы на победу Jerry Heil и АІуоnа АІуоnа составляют 3%. Однако прогнозы еще могут измениться.

УНИАН будет вести текстовую онлайн-трансляцию "Евровидения-2024", чтобы вы могли первыми узнать, кто станет обладателем хрустального микрофона.

Напомним, ранее Нидерланды выгнали из "Евровидения-2024".

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