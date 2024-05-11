Люди соглашаются на эвакуацию, ведь не хотят снова оказаться в российской оккупации.

После того, как российские оккупанты предприняли попытку прорвать украинские позиции на Харьковщине, приграничный город Волчанск оказался под еще большей угрозой. Журналисты Sky News побывали в регионе и рассказали о ситуации вокруг города.

Журналисты следовали за командой спасателей-волонтеров, которые въехали в Волчанск, чтобы помочь эвакуировать жителей на фоне опасений более широкого наступления со стороны РФ. Улицы в той части Волчанска, куда въехали корреспонденты, были почти безлюдными.

"На полпути мы увидели группу из пяти пожилых жителей, которые собрались вокруг скамейки. Они, похоже, не спешили бежать, несмотря на опасность и предупреждения властей о необходимости покинуть город, который насчитывает около 3 000 жителей", - говорится в рассказе.

Военные волонтеры остановились возле одного из домов. Мужчина постучал в дверь, однако никто не открыл. Позже открылась калитка соседнего дома, где появилась 74-летняя Валентина, которая рассказала, что ее соседи уже ушли, а она планирует остаться.

Волонтеры пытались ее убедить, ведь в городе оставаться опасно. После чего неожиданно раздался взрыв. Скорее всего, он помог убедить Валентину в их правоте.

"Она согласилась идти, но двигаться надо было быстро - каждое мгновение, проведенное на земле под прицелом российской артиллерии, ракет и беспилотников, является высоким риском для спасателей. Переодевая носки и платок, Валентина рассказала, что жизнь в Волчанске уже некоторое время была сложной, однако "прошлой ночью стало намного хуже", - отмечают журналисты.

Когда команда волонтеров двинулась с места, то на выезде пожар от взрывов казался больше. Горизонт также был весь в черном дыме из-за столкновений на линии фронта.

Также ранее журналисты посетили село вблизи Волчанска, которое стало так называемым пунктом сбора для эвакуационных команд и жителей, которые спасались от войны.

Десятки преимущественно пожилых мужчин и женщин были обеспокоены и напуганы. Они забрали с собой домашних животных для посадки в большой автобус, который должен был их завезти в более безопасное место, где они получат место для ночлега и еду.

Женщина по имени Марина, которая выезжала со своим мужем, рассказала Sky News об ужасе, который происходил этой ночью.

"Военные самолеты сбрасывали бомбы. Их было так много, что казалось, будто небо взрывается. Было так страшно, так громко", - отметила она.

Супруги добавили, что они, как и многие люди в этой области, пережили боль российской оккупации.

"Мы многое пережили. Нас обоих пытали и допрашивали россияне", - рассказала Марина.

Ее муж подчеркнул, что они не хотят возвращаться к российской оккупации снова.

"Есть опасность, что если они снова оккупируют, нас снова задержат. Никто не знает, выйдем ли мы на этот раз живыми", - сказала Марина.

В свою очередь мэр города Тамаз Гамбарашвили также присутствовал на месте сбора эвакуированных. По его словам, в течение дня добровольно было вывезено около 500 человек.

"С прошлой ночи начался массированный обстрел города. Наши люди никогда не видели такого уровня обстрелов, никогда раньше", - отметил мэр.

Кроме того, стало известно, что во время обстрела два человека погибли, еще 5 получили ранения.

Когда у Гамабарашвили спросили, переживает ли он, что оккупанты снова захватят Волчанск, он ответил:

"Мы не думаем, что они снова оккупируют эту территорию, потому что мы верим в наши вооруженные силы. Они дадут им отпор и отобьют их".

Однако он отметил, что армия РФ наносит огромный ущерб городу.

"Я хотел бы сказать: достаточно. Хватит убивать людей, достаточно разрушать... Вы должны остановить эту войну", - обратился он к российским оккупантам.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что сейчас на Харьковском направлении продолжаются бои. По его словам, ВСУ отбили девять вражеских атак, которые активизировались в приграничных районах.

"В настоящее время продолжаются оборонительные бои против попыток российских оккупантов идти в наступательные действия и продвигаться вглубь территории нашего государства на направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Продолжаются контрударные мероприятия", - отметил Волошин.

Также сообщалось, что во время боев на Харьковщине РФ нанесла на свою военную технику новый тактический знак. Он имеет вид перечеркнутого крест-накрест ромба.

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