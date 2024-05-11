Американские военные говорят, что это лишь один из вариантов использования этой автономной робоплатформы.

Командование специальных операций морских сил США проводит испытания "собак-роботов" с искусственным интеллектом, вооруженных винтовками. Об этом пишет The War Zone.

Базой для новой системы является четвероногий беспилотный наземный аппарат Vision 60 (Q-UGV) - "всепогодный наземный дрон" фирмы Ghost Robotics, который размером и силуэтом действительно напоминает собаку.

Министерство обороны тестировало Q-UGV в течение нескольких лет, используя его возможности искусственного интеллекта и анализа данных для выявления потенциальных угроз военным активам. Но сейчас военные США перешли к оценке возможностей добавления наступательных возможностей этой машине.

Сейчас подразделение спецназа ВМФ США имеет двух собак-роботов, оснащенных дистанционной системой вооружения Onyx Industries SENTRY - один с винтовкой калибра 7,62x39 мм, а другой - с винтовкой Creedmoor калибра 6,5 мм, рассказал Эрик Шелл, менеджер по развитию бизнеса Onyx Industries.

По его словам, военные использовали роботов в "туннельных роботах" и "охране периметра", но он отказался сказать, где именно это происходило. Видео, опубликованное Onyx Industries, демонстрирует работу одной из машин, оснащенных винтовкой.

Командование специальных операций морских сил США в комментарии журналистам сообщило, что в настоящее время робот Q-UGV тестируется ими "как одна из многих частей технологии в оценке наземной робототехники". Военные утверждают, что сейчас робот с винтовкой не стоит на вооружении их подразделений, а оружие является лишь одним из вариантов полезной нагрузки для этой платформы.

Перевооружение армии США: последние новости

Как писал УНИАН, недавно в США успешно испытали истребитель F-16 под управлением искусственного интеллекта. Он провел учебный воздушный бой, за которым прямо из кабины самолета наблюдал министр авиации США.

Также мы рассказывали, что расходы на военную помощь Украине значительно ускорили модернизацию армии США. Например, вместо каждой старой БМП Bradley, подаренной Украине, американские войска получают одну новую Bradley со всеми современными функциями. Одна из главных новаций - бортовая система активной защиты Iron Fist, которая перехватывает в полете ракеты и беспилотники. Если упростить, то это крошечный зенитно-ракетный комплекс, защищающий бронемашину, на которую он установлен.

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