Если вы не читаете условия пользования цифровыми услугами, возможно, вы теряете определенные бонусы.

Каждый из нас знает, что нужно всегда внимательно читать условия любого соглашения, которое вы подписываете, чтобы не попасть впросак. К сожалению, большинство людей этого не делают, особенно когда речь идет о согласии на пользование цифровыми услугами, в частности в интернете.

Британская некоммерческая организация Tax Policy Associates, которая занимается вопросами налогообложения, провела эксперимент, который наглядно доказал вышеприведенный тезис. В феврале компания добавила в условия пользования сайтом одну строку, чтобы проверить, действительно ли люди читают условный "мелкий шрифт".

"Этот веб-сайт использует куки, поэтому он запомнит ваше имя, если вы оставите комментарий. Вы можете отклонить их, если хотите. Мы пришлем бутылку хорошего вина первому, кто прочитает это. Мы не сотрудничаем ни с какими рекламодателями", - говорилось в одном из абзацев условий пользования сайтом.

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9 мая основатель организации Дэн Нидл сообщил в соцсети Х, что только сейчас они получили запрос на обещанную бутылку вина - через три месяца после того, как такое обещание поместили в условия пользования сайтом.

В комментарии BBC, господин Нидл рассказал, что даже в данном случае речь не шла о добросовестном пользователе сайта, который решил прочитать "мелкий шрифт". Человек, который заметил обещание бутылки вина, на самом деле писал текст условий пользования для своего собственного сайта и решил просто скопировать чужой текст - выбор пал на текст с сайта Tax Policy Associates.

Господин Нидл сказал, что делает подобный трюк не впервые. Два года назад он проводил аналогичный эксперимент, и тогда прошло четыре месяца, пока кто-то заметил "лишнее" предложение в условиях пользования сайтом.

По словам Нидла сам эксперимент был его "детским протестом" против требований британского законодательства, которое обязывает владельцев сайтов размещать на них раздел с политикой конфиденциальности, "который никто не читает".

"Каждая маленькая кофейня должна иметь политику конфиденциальности на своем веб-сайте, это безумие. Это деньги, которые тратятся впустую", - возмущается мужчина.

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