Чрезвычайники обвязали рогатого конструкцией из спасательных веревок и с помощью манипулятора вытащили на твердую поверхность.

Сегодня, 11 мая, к чрезвычайникам Черниговщины поступило сообщение о том, что лось упал в водное сооружение и не может выбраться самостоятельно.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия прибыли спасатели и увидели истощенное животное, которое вот-вот захлебнется водой.

"Чрезвычайники обвязали рогатого конструкцией из спасательных веревок и с помощью манипулятора вытащили на твердую поверхность. После того, как лось пришел в себя от шокового состояния, он сразу побежал в лес", - добавили там.

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Инциденты со спасением животных в Украине

Раненого оленя спасли в Ривненской области. Животное на обочине заметили патрульные возле села Козин. Когда подошли ближе, увидели, что олененок не может встать. Напоили его водой и вызвали ветеринара. После обследования выяснилось, что животное вероятнее всего сбили автомобилем.

На Черниговщине пятеро утят не смогли завершить путь к озеру, потому что провалились в водяной коллектор. Крики испуганной мамы-утки привлекли внимание прохожих, которые вызвали ГСЧС. Стоит отметить, что колодцы были закрыты люками. Очевидно, маленькие птенцы провалились между отверстиями. Спасатели по писку малышей определили, куда именно надо спуститься. Всех пятерых утят собрали в коробку и вернули обеспокоенной матери. К счастью, в коллекторе было чисто и сухо, поэтому утята не пострадали, и бодро поплыли по озеру, к которому их подбросили спасатели.

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