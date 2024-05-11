Попробуйте сразу на картинке определить зоны, в которых может быть кот.

Визуальные оптические иллюзии-загадки для детей и взрослых могут помочь улучшить воображение, стать более внимательными и научиться укладываться в дедлайн, выполняя определенную работу.

Одно из таких заданий вот какое - надо на клумбе разыскать хитрого кота, который где-то притаился. Все сразу видят фигуры больших голубей, а вот найти хвостатого далеко не всем по силам. Есть еще такие временные рамки - надо уложиться в 7 секунд.

Очень важно сразу определить зоны изображения, в которых может быть кот, чтобы не тратить время зря. Стоит отметить, что это визуальная загадка с подвохом - поэтому надо быть чрезвычайно внимательными.

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Теперь раскроем правильный ответ на оптическую загадку. Кот был в нижней части голубя, изображенного справа. Подвох заключался в том, что окрас голубя и кота почти одинаковый.

Такая интересная загадка с числами была размещена в сети

Следует среди кучи чисел 680 найти цифру, которую можно назвать странной. С задачей надо справиться за 9 секунд. Очень важно не проводить лишние манипуляции с цифрами, чтобы не терять время.

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