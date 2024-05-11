Надежда Мейхер создала бренд одежды.

Известная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер взяла фамилию своего мужа мужа-россиянина Михаила Уржумцева.

Надежда Мейхер больше не выступает на большой сцене и ушла из шоубизнеса. Звезда создала одноименный бренд одежды и активно развивает его. Стоит указать, что ее муж также работает в модной индустрии. Он владелец 1000 бутиков с одеждой в России. Михаил Уржумцев неоднократно заявлял, что после ухода с российского рынка зарубежных брендов, его дела пошли вверх. При этом, судя по Instagram Надежды, она ориентируется на европейских и украинских покупателей, а вот ее избранник - на россиян.

В ее соцсетях все посты посвящены бренду одежды. Иногда появляются посты о саморефлексии и на философские темы, однако личную жизнь звезда не показывает. Где именно базируется бизнес Мейхер точно неизвестно, однако в геоотметках в Instagram чаще всего указана Испания, Германия и Украина.

Видео дня

В дополнение, Надежда решила сменить свою фамилию и теперь она Уржумцева. Сейчас бывшая певица не освещает тему войны в Украине. Она лишь в феврале 2022 года записала видео, в котором поблагодарила ВСУ.

В августе 2023 года стало известно, что Надежда Мейхер находится в России. Известный украинский блогер нашел доказательства этого. В течение длительного времени артистка не появлялась в соцсетях. А потом она "подчистила" соцсети на фоне слухов о "побеге" в РФ. Звезда удалила все старые посты и сообщила, что создала бренд одежды.

Напомним, ранее Надежда Мейхер "засветила" татуировку на пикантном месте.

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