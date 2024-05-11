Сообщается, что среди пострадавших - сотрудник полиции.

Вечером в субботу, 11 мая 2024 года, в центре Броваров Киевской области прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко. Отмечается, что инцидент произошел на бульваре Независимости, в районе магазина "Червоний маркет". Взрыв прогремел примерно в 20:40.

По предварительной информации, пострадало два человека. Один из них – сотрудник полиции.

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На месте работают правоохранители и медики. Все подробности инцидента выясняются.

Обновлено: В Министерстве внутренних дел подтвердили, что в результате взрыва гранаты в Броварах ранен полицейский и правонарушитель.

"Полицейские отдела реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции вечером получили вызов по поводу хулиганских действий. Когда они прибыли по указанному адресу, мужчина бросился бежать, полицейский начал его преследовать. Злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя. В результате взрыва ранение получил полицейский и сам правонарушитель. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи инкриминируют задержанному ст. 348 УК (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч. 1 ст. 263 УК (Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Инциденты со взрывами: другие новости

В ночь на 6 мая в Чернигове произошел взрыв в помещении банка. В результате инцидента произошел пожар, здание повреждено. К счастью, пострадавших не было.

В конце апреля мощный взрыв прогремел в пункте приема металлолома на Львовщине. Сообщалось о двух погибших и одном раненом человеке. Отмечалось, что 58-летняя жительница одного из сел Яворивского района вместе со своим 54-летним соседом привезли металлические предметы на пункт приема металлолома, расположенный в селе Старый Яр. Взрыв произошел во время взвешивания.

Ранее в Николаеве произошел взрыв неизвестного устройства, из-за чего загорелись машины. Во время тушения пожара произошла повторная детонация – пострадали пятеро спасателей.

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