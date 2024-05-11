Европейские послы недавно согласовали текст документа, выяснили журналисты.

Продолжается полномасштабная война в Украине против РФ, и Евросоюз хочет предоставить Киеву гарантии безопасности не позднее начала июля.

Послы 27 государств-членов ЕС недавно согласовали текст на 11 страницах под грифом "конфиденциально", документ сейчас обсуждают Европейская служба внешних дел и украинское правительство, пишет Welt, ссылаясь на проект документа.

"Европейский Союз хочет взять перед Украиной широкие обязательства по безопасности... Они касаются политической, военной и экономической помощи и рассчитаны на вступление Украины в ЕС и НАТО", - узнали журналисты.

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По сведениям издания, в проекте документа говорится, что в будущем Евросоюз обещает Киеву продолжение поставок летального и нелетального оружия, продолжение обучения военных, помощь в реформировании сектора безопасности, поддержку в разминировании страны и сотрудничество в противодействии гибридным угрозам и кибератакам. Согласно документу, ЕС не намерен отправлять своих военных на помощь Украине, чтобы противодействовать агрессии РФ.

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Напомним, гарантии безопасности для Украины предоставили уже ряд западных государств, в том числе Великобритания, Дания, Франция и Германия. Также продолжаются переговоры насчет гарантий безопасности для украинского государства со стороны США.

Президент Владимир Зеленский говорил, что государства свободного мира могут защитить нашу страну от террора так, как сейчас предоставляется защита Израилю, который не является членом военно-политического блока НАТО.

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