Эден Голан обвинили сразу в нескольких нарушениях.

Представительницу Израиля на "Евровидении-2024" Эден Голан внесли в базу "Миротворец". Певицу обвинили сразу в нескольких нарушениях, в частности, в коммерческой деятельности на оккупированной территории.

В базе "Миротворец", которая исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира и международного права, Эден Голан оказалась из-за попыток легализации оккупации Крыма россиянами. Также из-за незаконной коммерческой деятельности на оккупированных территориях.

В дополнение, она сознательно нарушала государственную границу Украины с целью проникновения на оккупированные территории и участвовала в антиукраинских пропагандистских мероприятиях РФ.

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Что известно об Эден Голан

Эден Голан 13 лет жила в столице России Москве. Туда она переехала вместе с родителями в возрасте 6 лет. В стране-агрессоре артистка строила свою карьеру. В 2016 году Голан выступала на детском конкурсе "Новая волна" в аннексированном Крыму.

Кроме того, певица известна своим сотрудничеством с российскими звездами. В частности, девушка в 2018 году участвовала в российском "Голосе страны" и дошла до финала под руководством путинистки Пелагеи. До 2022 года Эден выпускала песни на русском языке. Позже исполнительница переехала в Израиль, однако она до сих пор публично не осудила российское полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, ранее представительницу Израиля на Евровидении-2024 освистали во время репетиции.

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