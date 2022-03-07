Жителей постепенно вывозят из города.

Под контролем Вооруженных сил Украины находится 70% территории Ирпеня.

Об этом во время телемарафона заявил Ирпенский городской голова Александр Маркушин.

"Была информация, что Ирпень полностью находится под контролем российских войск. Я официально это отрицаю. В 30% нашего города вошли российские войска. Но вся остальная часть находится под контролем наших Вооруженных Сил. Ирпень держится и сравнима с Донецким аэропортом, а защитников города – с "киборгами", - сказал Маркушин.

Он также напомнил, что теперь каждое утро в 10 часов происходит эвакуация жителей города автобусом через Романовский мост.

Ранее в МВД заявили, что под Киевом сейчас сверхтяжелая ситуация, наблюдается гуманитарный кризис.