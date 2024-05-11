В частности важно надеть то, что будет подходить к тематике той или иной свадьбы.

Если вас пригласили на свадьбу, то выбор наряда может стать одной из самых сложных частей этого события. Существует очень много правил относительно того, что можно надевать на разные типы торжеств, а что нет. Особенно сложно, если вы посещаете несколько разных свадеб за короткий промежуток времени, которые имеют разные дресс-коды или тематику. Издание The Independent рассказало несколько правил, которых вы можете придерживаться, чтобы не допустить ошибок при выборе вашего образа.

Не стоит надевать белое

Несмотря на то, что сейчас все меньше и меньше свадеб, на которых невеста надевает традиционное белое платье, это, вероятно, самое главное правило, которого стоит придерживаться, если вам специально не сказали иначе. Даже на свадьбах, где невеста не будет в белом платье, вы, скорее всего, привлечете к себе лишнее внимание, если будете в таком наряде.

Избегайте черного цвета

Несмотря на то, что черный цвет всегда выглядит элегантно и собранно, на свадьбе его лучше избегать. Черная одежда может ассоциироваться с негативом, который не подходит к настроению свадьбы.

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В то же время черно-белая цветовая гамма становится все более популярной на современных свадьбах, поэтому, возможно, вас пригласят на свадьбу, на которой разрешается использовать черный цвет. В таком случае вы можете смело выбирать темный оттенок.

Не одевайтесь слишком откровенно

Любая рекомендация относительно того, что не стоит одевать откровенный наряд, может показаться довольно устаревшей, однако когда речь идет о свадьбе, ее следует придерживаться. Лучше не затмевать супружескую пару или заставлять других гостей говорить только о вас. Поэтому избегайте любого наряда, который может вызвать обсуждение.

Всегда придерживайтесь темы

Если для вас определили цветовую гамму или дресс-код, то всегда следуйте ему в точности, ведь нет ничего хуже на свадьбе, чем появление человека, который полностью проигнорировал пожелания молодоженов. Даже если у вас дома лежит идеальное платье, но оно не соответствует нужному цвету, не надевайте его.

Используйте принты и узоры

Несмотря на то, что для официальных событий, обычно хочется использовать однотонную одежду, свадьба может стать отличной возможностью поэкспериментировать со своим стилем и надеть более эффектный наряд, который вы, возможно, не надевали раньше, потому что не было причин.

К примеру, наряд, на котором вышиты цветы, всегда идеально подойдет к свадьбе, если она летом. Это доказывает и британская принцесса Кейт Миддлтон, выбирая подобные наряды для официальных мероприятий.

Другие интересности на тему одежды

Известно, что сейчас большую популярность набрала леопардовая одежда, однако важно знать, как правильно ее носить в повседневных образах. Стилисты советуют выбирать один элемент одежды с анималистической окраской, в частности брюки, обувь или рубашка, ведь важно, чтобы ваш образ состоял не только из сплошного "леопарда".

Также стилист назвала 5 трендовых комбинаций, благодаря которым можно носить такую обувь, как клоги, ведь в этом году они снова в тренде. Такая обувь является универсальной, ведь может подходить ко многим образам.

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