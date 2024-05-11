Россияне считают большим достижением захват даже новых нескольких десятков километров украинской территории.

Российские захватчики сейчас пытаются максимально отгрызть побольше украинских территорий, потому что Украина вскоре получит большое усиление благодаря новым партиям американской помощи и из-за проведения в июне Глобального Саммита мира, на котором могут быть изменены геополитические расклады в планетраном масштабе. Такое мнение высказал полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник в эфире информационного марафона.

Эксперт объяснил, почему российские оккупанты именно давят сейчас и почему пытаются давить на всех точках.

"Противник прекрасно осознает, что к нам, первое, уже движется большой пакет из 1 млрд долларов США. Сейчас на повестке дня следующий пакет в 400 млн. Будет мега-дипломатическое событие в июне (Глобальный Саммит мира - УНИАН). Это очень серьезно. Там будут изменены очень большие геополитические моменты в целом в планетарном масштабе. Это событие нельзя недооценивать", - сказал Черник. Видео дня

Поэтому, в этой связи, оккупанты пытаются "путать карты вообще в перспективе всей этой захватнической войны, чтобы улучшать свои потенциальные переговорные позиции".

"Они считают, что пока мы не насытились большим количеством оружия, и самое главное, пока не заработали F-16 в полную силу - надо максимально отгрызть большое количество территорий. Даже несколько десятков километров, несколько сотен метров, в их понимании, это большое достижение", - подчеркнул Черник.

При этом, он сказал, что в понимании тактического ведения боя россияне ничего нового предложить не могут.

Как сообщал УНИАН, Глобальный Саммит мира состоится в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня.

Со вчерашнего дня российские войска попытались расширить наступательные операции против Украины в Харьковской области, но, как подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, Украина понимает объем сил РФ и видит ее замысел.

Аналитики из американского Института изучения войны отметили, что Россия начала наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, чтобы привлечь и закрепить украинские силы на этой оси и сделать возможным свое продвижение в другие районы востока Украины.

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