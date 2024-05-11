Российские захватчики сейчас пытаются максимально отгрызть побольше украинских территорий, потому что Украина вскоре получит большое усиление благодаря новым партиям американской помощи и из-за проведения в июне Глобального Саммита мира, на котором могут быть изменены геополитические расклады в планетраном масштабе. Такое мнение высказал полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник в эфире информационного марафона.
Эксперт объяснил, почему российские оккупанты именно давят сейчас и почему пытаются давить на всех точках.
"Противник прекрасно осознает, что к нам, первое, уже движется большой пакет из 1 млрд долларов США. Сейчас на повестке дня следующий пакет в 400 млн. Будет мега-дипломатическое событие в июне (Глобальный Саммит мира - УНИАН). Это очень серьезно. Там будут изменены очень большие геополитические моменты в целом в планетарном масштабе. Это событие нельзя недооценивать", - сказал Черник.Видео дня
Поэтому, в этой связи, оккупанты пытаются "путать карты вообще в перспективе всей этой захватнической войны, чтобы улучшать свои потенциальные переговорные позиции".
"Они считают, что пока мы не насытились большим количеством оружия, и самое главное, пока не заработали F-16 в полную силу - надо максимально отгрызть большое количество территорий. Даже несколько десятков километров, несколько сотен метров, в их понимании, это большое достижение", - подчеркнул Черник.
При этом, он сказал, что в понимании тактического ведения боя россияне ничего нового предложить не могут.
Как сообщал УНИАН, Глобальный Саммит мира состоится в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня.
Со вчерашнего дня российские войска попытались расширить наступательные операции против Украины в Харьковской области, но, как подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, Украина понимает объем сил РФ и видит ее замысел.
Аналитики из американского Института изучения войны отметили, что Россия начала наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, чтобы привлечь и закрепить украинские силы на этой оси и сделать возможным свое продвижение в другие районы востока Украины.