У российских оккупантов нет потенциала, чтобы прорваться в Харьков.

Серьезные проблемы российских захватчиков из-за неспособности оккупировать весь Донбасс заставили их прибегнуть к "беспокоящему" наступлению на Харьковщину.

Об этом полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник сказал в эфире информационного марафона.

Как отметил эксперт, российские захватчики не имеют стратегического потенциала для организации по-настоящему крупной наступательной операции.

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В то же время, по его словам, сейчас самое главное надо выяснить, почему оккупанты прибегли к такому типу атакующих действий.

"У противника есть очень серьезные проблемы на восточном плацдарме. Им отдавали приказ еще 7 октября прошлого года выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Ни к моменту самопереназначения Путина на посту президента, ни к моменту его инаугурации, не говоря уже ко дню "победобесия" (9 мая), они не смогли эту задачу реализовать. Понимая, что тирания держится исключительно на пропаганде, они были вынуждены сместить акценты, чтобы, мол, на севере Харьковщины, могли быть какие-то успехи", - подчеркнул Черник.

Он отметил, что россияне таким образом "прощупали" украинскую оборону, а также пытаются отвлечь украинские силы и средства с восточного плацдарма.

При этом, как считает Черник, на данный момент у врага нет потенциала, чтобы прорваться в город Харьков.

"Нужно как минимум 100-тысячный корпус. Вся группировка "Север", как они его называют, на 750 километров, а это очень большой оттенок границы - это в пределах до 40 тысяч личного состава", - добавил Черник. Речь идет об оттенке границы вдоль Харьковщины и Сумщины.

Также эксперт сказал, что захватчики будут продолжать осуществлять так называемые "беспокоящие операции" по принципу "зашел-вышел".

В то же время, он не сомневается, что Силы обороны Украины имеют достаточный потенциал, чтобы справиться с таким вызовом.

Кроме того, по его словам, россияне проводят разведку боем для изучения, что имеет Украина на вооружении, какие возведены фортификации и какой артиллерийский боекомплект.

"Противник будет наращивать усилия на том направлении. Они объявили о создании 14 новых дивизий, 16 новых механизированных бригад и 2-х общевойсковых армий. Однако, я не разделяю точки зрения ряда экспертов, что они быстро смогут нарастить такие силы. Если это им удастся до осени - это для них будет очень хорошо. В противном случае, они бы не снимали с дальнего востока полноценную бригаду морской пехоты и не доставляли бы ее в Украину, понимая, что туда обратно ее уже никогда не вернут", - сказал Черник.

Он добавил, что надо помнить, что ВСУ удается истреблять в месяц от 25 тыс до 30 тыс оккупантов.

"Условно, за летнюю кампанию, у нас есть все основания уничтожить еще до 90 тысяч их живой силы, а ее обязательно надо заместить", - подчеркнул Черник.

Также он считает, что россияне вполне могут попытаться пойти в наступление и на Сумщину, имея ограниченность личного состава в 40 тыс солдат.

"Игнорировать такой момент мы не можем... Подобная операция, которая сложилась на Харьковщине, может ими апробирована по Сумщине и даже по Киевщине. Нам надо готовиться к любому сценарию", - сказал Черник.

Бои на Харьковщине - последние данные

Как сообщал УНИАН, на Харьковщинеосуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупантов. Сегодня, 11 мая, украинские военные на Слобожанском направлении отбили девять вражеских атак, которые активизировались в приграничных регионах Харьковской области.

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