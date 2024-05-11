Судебно-медицинская реконструкция лица основана на точной 3D-модели черепа, созданной с помощью медицинских сканирований.

Мумифицированная голова из древнего Египта, выставленная в школьной библиотеке в Австралии, теперь имеет новое лицо благодаря тщательной научной реконструкции.

Древний объект является чем-то вроде загадки - неясно, как он попал в среднюю школу Графтона на севере Нового Южного Уэльса, примерно в 300 милях (480 километрах) к северу от Сиднея, а в записке столетней давности с ним говорилось только, что он был из " настоящая "египетская мумия". Но теперь он будет выставлен рядом со скульптурами, напечатанными на 3D-принтере на основе медицинских сканирований и судебно-медицинских методов, чтобы показать процесс реконструкции и то, как человек выглядел бы, когда был жив.

"Это отвлекает внимание от человеческих останков", - рассказала Live Science Дженнифер Манн, скульптор-криминалист, создавшая реконструкцию. "И это очень важно, потому что музеи все более неохотно выставляют останки древних людей".

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Манн работает в Викторианском институте судебной медицины (VFIM) в Мельбурне и лепил лица нескольких исторических личностей, включая реконструкцию в 2016 году Меритамун, древней египетской женщины, чья мумифицированная голова находилась в музее анатомии и патологии Мельбурнского университета.

Для этой последней реконструкции исследователи отсканировали древний череп с помощью компьютерной томографии (КТ), чтобы создать цифровую модель черепа, которая затем была напечатана на 3D-принтере из полимерной смолы, чтобы Манн могла создать реалистичную реконструкцию.

Сканирование и анализ, проведенные университетами Австралии и Италии, показали, что голова принадлежала женщине, которой на момент смерти было от 50 до 60 лет. Пятна золота, прикрепленные к мумифицированной голове, указывали на то, что она жила в Египте в греко-римский период (332 г. до н. э. - 395 г. н. э.), когда в процессе мумификации использовалось сусальное золото. Скульптура представляет собой реалистичное изображение пожилой египтянки с волосами в греческом стиле, который был популярен в то время.

Согласно отчету Австралийской радиовещательной корпорации (ABC), мумифицированная голова была подарена школе в 1915 году после того, как ее подарил либо местный врач, который, возможно, купил ее, когда он был студентом-медиком в Шотландии, либо местный житель, всемирно известный египтолог.

Школа ранее использовала голову в качестве учебного пособия, но, как сообщается, получила отказ, когда попыталась репатриировать объект в Египет или подарить его музею в Сиднее.

Как только Манн получила череп, напечатанный на 3D-принтере, она добавила глаза и маркеры, обозначающие глубину тканей, которые были основаны на ультразвуковых измерениях современных египтян.

Затем она создала мускулатуру вокруг маркеров и использовала формулы для оценки характеристик мягких тканей, которые можно определить по размерам черепа. Нос, например, был реконструирован на основе углов кости вокруг носового отверстия в черепе и в результате тщательных измерений самого отверстия, сказала Манн.

Рот на этом черепе сильно поврежден, поэтому Манн определила его строение после консультации с судебным одонтологом или специалистом по зубам в ВФИМ.

Следующим этапом было создание кожи вокруг глаз и над мускулатурой. Затем Манн завершила реконструкцию, создав прическу и серьги греко-римского периода Египта, основанные на портретах фаюмской мумии.

Позже скульптура покрыта смолой бронзового цвета, что, по словам Манн, лучше, чем угадывание оттенка кожи, поскольку в то время в Египте жили люди египетского, греческого, римского и других предков.

"Теперь я предпочитаю закончить их в виде бронзовой скульптуры, чтобы люди оценили черты лица", - сказала она. "Это осознанный выбор, потому что нет никаких научных доказательств [в данном случае на основе восстановленной ДНК] таких вещей, как оттенок кожи и цвет глаз".

Одним из следующих проектов Манн будет реконструкция лиц черепов, найденных в Геркулануме, городе недалеко от Везувия, который, как и Помпеи, был разрушен во время извержения 79 года нашей эры.

"Я очень взволнована этим", сказала она. "Это потрясающе, потому что черепа действительно хорошо сохранились".

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