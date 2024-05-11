"Прилетело" по ресторану, где, вероятно, находились топ-боевики "ДНР".

Российские пропаганда показали видео момента удара ВСУ по Ленинскому району временно оккупированного Донецка.

Кадры появились в российских пабликах. На видео виден момент прямого попадания по зданию ресторана. Россияне утверждают, что рядом якобы были участники пробега, посвященного 10-летию "провозглашения ДНР". По данным некоторых пабликов, в здании ресторана были боевики.

Пропагандисты "РИА-Новости" заявляют, что якобы погиб 1 человек, а четверо якобы получили ранения.

Удар по Донецку

Как сообщал УНИАН, в субботу, 11 мая, во временно оккупированном Донецке "прилетело" по месту сбора боевиков.

Как сообщают донецкие паблики, удар произошел якобы рядом с участниками забега в честь 10-летия "провозглашения ДНР". Однако кадры свидетельствуют о прямом попадании в одно из зданий. В сети показали кадры, на которых видны масштабы разрушений.

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