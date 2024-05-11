Правым популистам прогнозируют успех на предстоящих выборах в ЕП, однако они могут идти на компромисс для решения собственных вопросов.

До выборов в Европарламент, которые состоятся 6-9 июня, остался месяц. По их результатам будет сформирован ландшафт политических сил, которые следующие пять лет будут влиять не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику ЕС, в частности, по поддержке Украины, пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что Европарламент не имеет права законодательной инициативы, потому что это приоритет национальных парламентов. Однако он играет важную роль в процессе принятия законодательных резолюций, влияет на формирование политической повестки дня Совета ЕС, утверждает состав Еврокомиссии и голосует за кандидатуры высшего руководства ЕС.

По словам журналистов, в Европарламенте нынешнего созыва важные для Киева резолюции по военной, финансовой и политической поддержке Украины всегда набирали необходимое большинство. Поскольку антиукраинские и часто откровенно прокремлевские голоса, особенно среди членов представителей ультраправой фракции "Идентичность и демократия" и отдельных независимых депутатов, существенного влияния не имели.

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Угроза влияния правых популистов

Однако вскоре эта ситуация может измениться. По оценкам Европейского совета по международным отношениям, после июньских выборов в Европарламент произойдет "существенное смещение вправо во многих странах, правопопулистские и праворадикальные партии получат голоса по всему ЕС, а левоцентристские и "зеленые" партии их потеряют".

Эксперты прогнозируют, что две основные фракции в Европарламенте – Европейской народной партии (ЕНП) и Прогрессивного альянса социалистов и демократов – после выборов, вероятно, потеряют значительное количество мест. Однако ЕНП все же сохранит за собой позицию крупнейшей фракции и в новом составе, а значит, сохранит "и большинство полномочий по определению повестки дня, включая выбор следующего председателя комиссии".

Но главным победителем предстоящих выборов, вероятно, станет праворадикальная фракция "Идентичность и демократия". Не исключается, что она будет третьей по величине фракцией в новом парламенте. Так, влияние ультраправых и правых популистов ЕП может заметно возрасти. По крайней мере, эксперты Европейского центра политики прогнозируют, что "националистическим, праворадикальным законодателям" в новом составе достанется четверть мест.

Влияние на поддержку Украины

Насколько серьезна угроза того, что результаты выборов в Европарламент приведут к ослаблению поддержки Украины? "Эта угроза высока", – признает директор римского Института международных отношений Натали Точчи. Она пояснила, что правые партии более склонны обращать внимание на внутреннюю политику, "лелеять, открыто или скрыто, прокремлевские симпатии и меньше восхищаться борьбой Украины за свободу и демократию".

Кроме того, эти политики не слишком стремятся искать компромиссы внутри самого ЕС, что препятствует его способности принимать решения по таким ключевым вопросам, как санкции, оборона или расширение, которые являются решающими для борьбы Украины за выживание и свободу. "Именно поэтому возможные высокие результаты этих партий на июньских выборах представляют серьезные риски", – отметила Точчи.

Предполагать, что антиукраинская позиция праворадикальных партий автоматически превратится в их политику на время легислатурного периода следующего Европарламента, было бы ошибкой. Такого мнения придерживается научный сотрудник словацкого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон. "Даже если правые популисты продемонстрируют высокие результаты во время июньских выборов, полный провал поддержки Украины маловероятен", – подчеркнул эксперт в разговоре с DW.

Хилтон объясняет это тем, что успех деятельности представителей этих партий будет зависеть от того, насколько эффективно им удастся продвигать вопросы своей политической повестки дня. А они в значительной степени ориентированы на внутренние проблемы, например жесткий контроль миграции. Для того чтобы получить необходимые голоса, они будут вынуждены сотрудничать с более широким кругом членов Европарламента из других партий.

Точчи добавляет, что сформировать сильное антиукраинское лобби в ЕП представителям праворадикальных партий может помешать и тот факт, что "многие из этих партий часто не согласны друг с другом по вопросам, связанным с Украиной. У них также очень разные взгляды практически на все: трансатлантические отношения, миграция, экономическая безопасность и прочее".

Поддержка Украины со стороны ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Ранее УНИАН писал, что вступление Украины обойдется Евросоюзу в кругленькую сумму. Также Украина создаст конкуренцию на европейском рынке для других стран. Евросоюз тратит большую часть бюджета на региональное развитие и сельское хозяйство. Более бедные государства-члены блока получают из Брюсселя больше денег.

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