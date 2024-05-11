Оккупанты стремятся вернуть территории, которые потеряли в прошлом году.

Кроме постоянных "мясных" штурмов в Работино, россияне не прекращают попыток ликвидировать на карте результаты прошлогоднего контрнаступления ВСУ и на других участках. В частности на "времевском выступе".

Бойцы 20-й Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого показали кадры отражения очередного штурма россиян к югу от села Урожайное.

Мониторинговый проект DeepState отмечает, что враг штурмует украинские позиции в районе Урожайного-Старомайорского, применяя как самоубийственные "банзай-атаки", так и более продуманные атаки с применением тяжелой техники.

"За последнее время были существенные изменения в районе Старомайорского и ситуация осложняется. Этот район не является публичным, но там продолжаются динамичные бои и Силы Обороны пытаются всеми усилиями сдерживать врага", - говорят аналитики.

Война в Украине: ситуация на фронте

Как писал УНИАН, с начала текущих суток Генштаб ВСУ зафиксировал 108 боевых столкновений. Агрессор атакует практически по всей линии фронта от Харьковщины до Херсонщины. Основные усилия враг сосредоточил на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях

Большое медийное внимание сейчас уделяется новому Харьковскому направлению, где россияне вошли в серую зону у границы. Как объясняют в ВСУ, Силы обороны действуют там на подготовленных оборонительных рубежах, осуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупантов, которые вклинились в нашу оборону.

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