Продукцию преимущественно экспортируют в страны Евросоюза.

По итогам 2023 года Украина продала на внешних рынках почти 10 тыс. т мороженого, или на 44% больше, чем в 2022-м. Общий доход при этом увеличился на 67%, превысив 32 млн долларов. Эти показатели в итоге стали рекордными в истории Украины, сообщили в Украинской ассоциации аграрного экспорта со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Отмечается, что мороженое преимущественно экспортировали в страны Евросоюза, откуда получена выручка в размере более 19 млн долларов, или 60% от стоимости всего экспорта.

Основные покупатели украинского мороженого в прошлом году:

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Молдова – 2301 т;

Германия – 1909 т;

Польша – 1873 т;

Израиль – 963 т;

Литва – 509 т;

Чехия – 425 т.

Также украинское мороженое импортировали: Ирак, США, Китай, ОАЭ, Кот-д'Ивуар, Гамбия и Канадиа.

В январе-марте 2024 года Украина продала на внешних рынках 2 тыс. т мороженого (на 23 % выше показателя первого квартала 2023 года) стоимостью более 7 млн долларов (+25 %). Опять большинство доходов специализированные экспортеры получают из Германии, Польши и Молдовы – суммарно около 60%.

Торговля продуктами

В апреле импорт в Украину свинины вырос по сравнению с предыдущим месяцем. Всего поступило около 280 т свежей, охлажденной и мороженой свинины. Приток импортной свинины в апреле вырос в 3,5 раза против рекордно низкого мартовского показателя.

В феврале 2024 года Украина экспортировала 8,5 тыс. тонн молочных продуктов на сумму 16,6 млн долларов. По сравнению с январем 2024 года натуральные объемы экспорта выросли на 22%, а денежная выручка увеличилась на 26%.

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