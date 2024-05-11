Богдан утверждает, что в Украину начали поступать боеприпасы и бронетехника от партнеров, что позволит изменить ситуацию на линии фронта.

Ветеран Службы внешней разведки Василий Богдан заявил, что наступательная операция РФ на севере Харьковщины и попытка продвигаться в сторону Харькова полностью провалились.

"Попытка прорыва россиян на Харьковщине была полностью провалена. Планы россиян захватить значительную часть Харьковской области и занять Харьков тоже провалились. То, что делает наше командование приносит результат. Сейчас бои продолжаются в серой зоне вокруг тех четырех населенных пунктов, которые якобы были захвачены оккупантами. Есть основания говорить о том, что и населенные пункты, в которых находятся оккупанты, скоро будут освобождены", - сказал он в эфире Еспресо.

Богдан утверждает, что в Украину начали поступать боеприпасы и бронетехника от партнеров, что позволит изменить ситуацию на линии фронта.

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"Оккупанты несут потери на севере Харьковщины. В частности в живой силе и технике. Это подтверждает то, что планы Путина и его военачальников не будут реализованы. К тому же стоит заметить, что Украине начали поставлять боеприпасы, бронетехнику и другое военное снаряжение. Это позволит изменить ход боевых действий в нашу пользу", - пояснил он.

Наступление РФ на Харьковщине - детали

Сейчас Вооруженные силы Украины не потеряли никаких позиций на Харьковщине, которую усиленно пытаются штурмовать российские оккупанты. Об этом сказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг пытается прорваться вглубь Харьковской области в направлении Липцов, в направлении Волчанска, в направлении Харькова, однако все равно наши воины встретили боем, и непосредственно наши боевые бригады удержали позиции, удержали врага. Сейчас фронт фактически стабилизирован", - сообщил он.

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