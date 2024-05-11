Третья штурмовая бригада (3 ОШБр) взяла в плен заместителя командира взвода, старшего сержанта 752-го полка России Ивана Семенова. Он и еще один его сослуживец - единственные, кто из оккупантов выжил во время попытки штурма в районе Райгородка Луганской области.

В бригаде сообщили, что россиян захватили бойцы 2-го батальона.

"При попытке штурмовать наши передние позиции противник был разбит, и 28 оккупантов - безвозвратно уничтожены. Этим двум повезло выжить, и они считали, что шли на закрепление. Хотя, по мнению их командиров, - скорее, "обнулиться", - говорится в сообщении.

На опубликованном бригадой видео Семенов рассказал, как его группа пыталась зайти на позиции ВСУ.

Потери России в Украине на 11 мая

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют 481 030 человек личного состава. За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1 320 российских захватчиков

Кроме того, Россия потеряла не менее: боевых бронированных машин - 14 353, артиллерийских систем - 12 442, РСЗО - 1 064, средств ПВО – 796.

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