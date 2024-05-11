Стали известны причины такого решения организаторов конкурса.

"Евровидение-2024" состоится без участия Нидерландов. Организаторы международного песенного конкурса дисквалифицировали певца Йоста Кляйна, который пел о "любви к РФ" в начале войны, из финала шоу.

Как сообщает Европейский общественный вещатель (EBU), причиной отстранения Йоста Кляйна от участия стала жалоба участницы съемочной группы "Евровидения-2024". Сейчас в отношении артиста продолжается судебный процесс.

"Нидерландский исполнитель Йост Кляйн не будет участвовать в финале нынешнего песенного конкурса Евровидение. Шведская полиция расследовала жалобу женщины-участницы съемочной группы после инцидента после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Пока продолжается судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе", - говорится в заявлении.

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При этом, как указывает EBU, дисквалификация не связана с другими членами делегации Нидерландов.

Как известно, накануне, 10 мая, Кляйна не допустили к репетиции финала шоу. Уже 11 мая появилась информация, что певца подозревают в угрозах фотографу Евровидения. Как указывает SVT, между исполнителем и фотографом возник конфликт.

"Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к неподобающему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и защищенную рабочую среду для всего персонала Конкурса. В свете этого поведение Йоста Кляйна в отношении члена команды считается нарушением правил конкурса", - добавили организаторы конкурса.

Реакция Нидерландов на дисквалификацию

Общественный вещатель Нидерландов заявил, что запрет на участие считает "непропорциональным и шокирован этим решением". Однако подчеркнул, что принял во внимание поведение Йоста.

"Мы очень сожалеем и вернемся к этому позже", - отметили представители вещателя.

Сегодня, 11 мая, свои государства представят 25 стран-участников. УНИАН будет вести текстовую онлайн-трансляцию главного музыкального события года, чтобы вы могли первыми узнать обо всех событиях песенного конкурса.

Напомним, ранее представительницу Австрии на Евровидении заподозрили в плагиате хита 90-х.

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