Противники запустили по Волчанску и окружающим населенным пунктам более 20 УАБов.

Российские захватчики сегодня, 11 мая, интенсивно обстреливали город Волчанск (Харьковская область), и уже известно о погибших и раненых среди гражданского населения.

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram. По его словам, волчанская громада находится под усиленными вражескими обстрелами.

"Более 20 УАБов было выпущено по городу и окружающим населенным пунктам. Также враг использует РСЗО, артиллерию, БПЛА", - сообщил Синенубов. Сначала в 11:30 враг попал в частный дом в Волчанске, но обошлось без пострадавших. Потом в 15:45 из-за российских обстрелов загорелся частный дом в селе Волчанские Хутора.

При этом одновременно в Волчанске в результате обстрела ранен 64-летний мужчина. "Также в результате обстрелов УАБами по домам пострадал гражданский мужчина, погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины", - подчеркнул глава ОВА.

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Как сообщал УНИАН, ранее Олег Синегубов сообщил, что Вооруженные силы Украины не потеряли никаких позиций на Харьковщине, которую усиленно пытаются штурмовать российские оккупанты. По его словам, фронт фактически стабилизирован.

10 мая стало известно, что из Волчанска и ближних населенных пунктов Харьковской области, которые находятся под вражескими ударами, эвакуируют людей.

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