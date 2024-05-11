Не спешите выбрасывать футболку, которая растянулась, порвалась или оказалась с пятном - есть по крайней мере 7 способов, где может пригодиться старая футболка.

Старые футболки могут долго лежать у вас в шкафу или же сразу попасть в мусорку, а можно дать им новую жизнь и использовать для разных вещей. Есть несколько идей, что можно сделать из старой футболки своими руками - уверены, что хотя бы одна из них вам точно пригодится.

Что сделать из старой футболки - 7 вариантов, как ее можно использовать

Итак, у вас есть старая футболка:

Сделайте из нее тряпки

Первое, что приходит на ум - сделать из старой футболки тряпки. Особенно хорошие тряпки получаются из хлопковых футболок (или из другой натуральной ткани) - они хорошо впитывают воду. Просто разрежьте их на квадраты - и тряпки готовы. Вытирайте ими пыль, протирайте поверхности или же собирайте ими разлитую жидкость.

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Используйте как полотенце для волос

Очень хорошая идея - использовать футболку, которую вы уже не носите, в качестве полотенца после мытья головы. Опять-таки, главное условие - футболка должна быть натуральной.

Когда вы выйдете из душа или помоете голову, заверните волосы в тюрбан из футболки.

Превратите в одеяло для питомца

Из мягкой старой футболки можно сделать замечательное одеяло для маленькой кошки или собаки. Положите его на лежак или в домик вашего питомца в прохладный день. Поскольку футболка сохраняет ваш запах, животное захочет прижаться к ней.

Сделайте топ или майку

Если на вашей любимой футболке появилось пятно или дырочка, есть способ исправить это. В зависимости от того, где на вещи изъян, футболку можно либо обрезать - и превратить ее в кроп-топ, или же можно отрезать рукава - и сделать из нее майку.

Сшейте из нее подушку

Если вы хоть немного умеете шить, то из футболки с прикольными цветами или узорами можно сделать диванную подушку или наволочку для нее.

Разрежьте футболку на квадраты и сшейте три стороны вместе. Затем пришейте молнию или пуговицы к четвертой стороне. Положите внутрь подушку или набейте ее наполнителем (как вариант - ватой). Можно таким же образом использовать повторно старые толстовки и спортивные майки.

Сделайте из нее хозяйственную сумку

Если ваша футболка все еще выглядит неплохо, но носить ее, тем не менее, нельзя, - превратите ее в сумку для продуктов или овощей. Просто отрежьте рукава и вырез, а затем подшейте нижний подол, чтобы получилась бесшовная сумка. Добавьте ручки из дополнительной ткани или прочной ленты, и вуаля - вы имеете многоразовую сумку-тоут для покупок.

Создайте аксессуар для волос

Один из интересных способов, как можно еще использовать старую футболку - сделать из нее ободок для волос. Разрежьте футболку по горизонтали на полоски шириной примерно 3-5 см. Аккуратно растяните каждую полоску, а затем туго заплетите три полоски вместе в "косу". Закрепите конец тканью или завязкой для волос, оберните заплетенную "косичку" вокруг головы и сшейте или скрепите концы вместе, чтобы получилась повязка на голову.

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